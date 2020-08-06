Российский регион нарастил экспорт мороженого

Единственный экспортер мороженого в Кузбассе — холдинг «НК-групп», который входит в десятку крупнейших производителей мороженого в России, в первом полугодии 2020 года экспортировал за рубеж 541 тонну мороженого, что почти вдвое выше показателей за аналогичный период прошлого года. Этого удалось достигнуть за счет роста экспорта в Монголию. Об этом говорится в сообщении.ю опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

На экспорт в основном направляется натуральный пломбир, а также эскимо из сибирских ягод - малины и облепихи, в составе экспортируемой продукции только натуральные ингредиенты. Вся продукция производится на двух хладокомбинатах — в Кемерове и Новокузнецке.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.