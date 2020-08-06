Во вспышке коронавируса в Британии обвинили мусульман

Ограничительные меры, которые приняли британские власти во избежание новых вспышек коронавируса SARS-CoV-2, приводят к тому, что в распространении болезни обвинят мусульман. Об этом заявили представители мусульманской общины страны, сообщает CNN.

Основанием для такого мнения стало то, что местные администрации ряда регионов Великобритании на прошлой неделе ввели карантинные меры. Совет мусульман Британии (MCB) обратил внимание на то, что во всех закрытых регионах значительное магометанское население. При этом запрет на массовые мероприятия ввели прямо перед религиозным праздником Курбан-байрам (’Ид аль-адха), одним из важнейших для мусульман событий в году.

«Подбор времени явно указывает людям на мусульман. Хотя в правительстве могли об этом не подумать, но они приводят к тому, что люди будут злиться и винить мусульманское сообщество», — заявил в разговоре с CNN советник партии лейбористов в Манчестере Рабнаваз Акбар.

Представитель правительства в ответ на запрос журналистов подчеркнул, что решения о карантинных мерах принимаются исключительно исходя из научных данных. «В местах вспышек вируса нашим приоритетом останется предпринимать все необходимое для защиты людей», — приводит издание его слова.

Отмечается, что премьер-министр страны Борис Джонсон ранее обратился к мусульманскому населению во время пресс-конференции. Джонсон извинился перед мусульманами за то, что они не смогли провести праздники так, как хотели бы, и поблагодарил мечети и имамов за то, что те прислушались к рекомендациям по безопасности во время эпидемии.

По данным института Джонса Хопкинса, в Великобритании подтверждено 307,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом известно о 46,2 тысячи летальных исходов в связи с вызванной им болезнью COVID-19.