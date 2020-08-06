Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу детского лагеря «Осетр» в городском округе Зарайск, который открылся после снятий ограничений из-за коронвируса. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале в четверг, 6 августа.

«Учреждение соблюдает все необходимые правила безопасности в текущей эпидемиологической ситуации», — отметил губератор.

По его словам, учреждение заполнено лишь на 50 процентов. Всего в регионе открылись 47 лагерей.

«Школа, детский лагерь дают, в том числе, и умение дружить, достигать целей. Поэтому я хочу вам именно этого пожелать, ребята», — сказал Воробьев во время общения с детьми.

4 августа министр образования региона Ирина Каклюгина сообщила, что около 40 тысяч детей смогут отдохнуть до конца лета в школьных лагерях на территории Подмосковья.