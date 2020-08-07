Вассерман предупредил Россию о повторении взрыва в Бейруте

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что в России возможно повторение взрыва в Бейруте, если не будут введены «меры предотвращения разгильдяйства». Такое предсказание он дал в колонке, опубликованной на сайте «РЕН ТВ».

Вассерман указал, что одной из причин трагедии в столице Ливана стала преступная халатность людей, за шесть лет не сумевших решить, что делать с грузом аммиачной селитры, который, предположительно, стал причиной мощного взрыва. «Открытым текстом думаю: в нашей стране сколько таких цепочек халатности? Причем в самых чувствительных делах», — заметил публицист.

Телеведущий призвал вспомнить, сколько аварий произошло из-за того, что коммерческие структуры в первую очередь думают о выгоде, а не о безопасности. «А крышующие их чиновники — об откатах с этих самых сумм», — подчеркнул Вассерман. Он привел в пример гибель людей на строительстве стадиона в Санкт-Петербурге и в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Вассерман подчеркнул важность введения серьезного наказания за халатность, «корыстную или нет, но оттого не менее преступную».

«В лихие девяностые у нас львиную долю надзора за безопасностью передали от государства частникам. И зачастую проще откупиться от инспектора, чем чинить: вспомните хотя бы нефтяной резервуар в Норильске», — напомнил публицист. Пока же меры по борьбе с разгильдяйством не введены, Вассерман предлагает показывать по телеканалам видео из Бейрута, чтобы напомнить: «Рвануть может и у нас».

5 августа стало известно, что груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной взрыва в Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего хабаровчанину Игорю Гречушкину. Россиянам и украинцам, работавшим на Rhosus, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил судно.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

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