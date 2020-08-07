Двое рабочих насмерть задохнулись на российском заводе

Двое рабочих погибли во время работ по ремонту цистерны с цинком на Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК, входит в «Металлоинвест»). Еще один человек доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщается на сайте Следственного комитета по Белгородской области.

Несчастный случай произошел вечером в четверг, 6 августа, при выгрузке оксида цинка из емкости. В процессе работы мужчины уронили в резервуар прибор для измерения температуры и уровня кислорода. В пресс-службе завода уточнили, что двое работников попытались достать его и оказались в зоне с непригодной для дыхания атмосферой. В итоге они задохнулись насмерть. Третий человек попытался оказать им помощь и потерял сознание. Врачи скорой доставили его в больницу, где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Тела погибших направлены на вскрытие для установления причины смерти. Расследованием причин и обстоятельств случившегося занимаются следователи и специальная комиссия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ноябре 2019 года сотрудница предприятия работала на складе и свалилась в металлический короб с семенами подсолнечника. В результате ее затянуло в воронку для подачи семян, произошла механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей, и женщина умерла.