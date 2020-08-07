Российский регион захотел увеличить несырьевой экспорт в 1,7 раза

Власти Оренбургской области планируют нарастить несырьевой неэнергетический экспорт региона в 1,7 раза к 2030 году. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Выход на намеченные показатели предусматривается за счет мер государственной поддержки как областных, так и федеральных, направленных на создание благоприятных условий для региональных предприятий, которые уже являются экспортерами или которые только планируют поставлять свою продукцию на экспорт», — уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что одним из наиболее перспективных направлений для увеличения экспорта является сельскохозяйственная продукция. В частности, регион может нарастить поставки подсолнечного масла, шрота, злаков, комбикорма, семян, рыбы, яиц, а также продукции из мяса и птицы.

Кроме того, власти видят потенциал в наращивании экспорта металлического и электролитического хрома, феррохрома, топливных добавок, изделий из пластмасс, деревянных шпал и изделий из металлов — подобная продукция, как ожидается, будет конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на мировом рынке.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», который был запущен по указу президента России Владимира Путина. В него входят несколько подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на реализацию нацпроекта до 2024 года планируется направить 956,8 миллиарда рублей.