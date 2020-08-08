Смерть человека на акции протеста в Минске опровергли

Участник акции протеста в Минске госпитализирован. Об этом порталу Tut.by рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, опровергнув таким образом информацию о его смерти.

По предварительной информации, у него случился приступ эпилепсии. После этого правоохранители вызвали медиков.

Как уточняет Telegram-канал Readovka, молодой человек находится в тяжелом состоянии. Утверждалось, что он сильно пострадал во время разгона акции велосипедистов — он лежал без сознания на тротуаре и ни на что не реагировал.

Ранее Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило опубликовал видеозаписи, на которых был запечатлен неподвижно лежачий на асфальте человек. По данным ресурса, «ОМОН перестал церемониться с людьми» и «как минимум один человек замертво упал прямо возле автозака».

В Минске вечером проходила акция протеста велосипедистов и водителей, пишет портал Tut.by. Так, ГАИ на время перекрыла проспект Независимости в центре столицы, а участников велопробега жестко задерживала полиция.