Россиянку изнасиловали на школьном стадионе

В Калининском районе Санкт-Петербурга неизвестный избил и изнасиловал девушку на территории школьного стадиона. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление в полицию подала мать пострадавшей. Она объяснила, что вечером ее 29-летняя дочь отправилась на пробежку. На стадионе у школы на нее напал неизвестный, избил и изнасиловал.

По словам пострадавшей, на вид мужчине было около 40 лет, одет он был в спортивный костюм. Сейчас насильника ищет полиция.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что в Саратовской области россиянин изнасиловал прохожую в день своего выхода из тюрьмы. Мужчина отбывал срок за разбойное нападение. В день выхода из колонии, поздно вечером, он увидел 31-летнюю женщину, которая возвращалась домой с работы. Мужчина напал на нее, приставил нож к шее, пообещал убить, если она будет сопротивляться, и совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера и изнасилование. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и уже признал свою вину.