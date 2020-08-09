Заслуженный юрист России, полномочный представитель правительства России Михаил Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании Елены Радаевой в беседе с «Лентой.ру».

Юрист отметил, что ему жалко женщину, однако все ее обвинения не имеют под собой абсолютно никакой почвы. «У человека несчастная судьба <...> Виделся с ней один раз в жизни, в кафе. Она обратилась ко мне, сказала, что у нее корпоративный спор с партнером. Я сказал, что частными делами не занимаюсь», — рассказал юрист.

По данным источника в правоохранительных органах, женщина два года назад под другим именем подала заявление в прокуратуру, однако ей отказали в возбуждении уголовного дела «за отсутствием самого факта». Привлечь ее к отвественности нельзя, поскольку она невменяемая. В проверочном материале уголовного дела есть диагноз — шизофрения, бред навязчивых идей, добавил источник.

Ранее 9 августа Радаева на своей странице в Facebook заявила, что Барщевский принудил ее к «мерзкому сексу» в квартире на улице Красная Пресня в Москве. По ее словам, инцидент произошел в 2011 году. Тогда она обратилась к Барщевскому за помощью, так как против нее готовилось незаконное уголовное дело, связанное с бизнесом. «Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Он садист и извращенец», — рассказала Радаева. По ее словам, общение с юристом некоторое время продолжалось под его давлением, после чего Радаева не выдержала и «бросила его». Барщевский же, в свою очередь, пользуясь своим служебным положением, поспособствовал возбуждению против нее уголовного дела.

Ранее Барщевского уже обвиняли в изнасиловании, однако сам он отрицал все факты и называл их глупостью и «синдромом Вайнштейна».

В 2018 году в отделение МВД по Пресненскому району Москвы обратилась 37-летняя Юлия, директор по развитию компании, торгующей овощами. Она рассказала, что Михаил Барщевский в 2011 году изнасиловал ее в квартире на улице Красная Пресня.

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