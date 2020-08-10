Названы новые востребованные профессии

Развитие интернет-технологий привело к появлению новых профессий, сообщила директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина в беседе с РИА Новости.

По ее словам, одними из самых востребованных новых профессий являются специалист по интеграции облачных приложений, специалист по большим данным, оператор дистанционного управления мотор-вагонным подвижным составом и оператор 3D-моделирования.

Волошина пояснила, что с развитием цифровизации обновляются практически все специальности. Она добавила, что в первую очередь появления новых профессий следует ожидать в таких отраслях, как нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.

Ранее россиянам назвали самые востребованные профессии после пандемии коронавируса: в их числе окажутся специальности, связанные с наукой и технологиями. Например, это могут быть такие профессии, как инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие. Кроме того, в числе самых актуальных окажется профессия учителя.

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