В Белоруссии силовики по ошибке завели задержанного в автобус и попали на видео

В Минске правоохранители перепутали автобус с автозаком и завели задержанного в общественный транспорт. На это обратил внимание Telegram-канал Baza.

Как видно на опубликованном ролике, двое сотрудников ОМОН ведут одного задержанного к автобусу, подъехавшему к остановке общественного транспорта. Они входят в последние двери автобуса, однако через пару секунд, осознав ошибку, выходят. Казус правоохранителей сопровождается смехом авторов ролика.

По данным ресурса, белорусская полиция использует столичный наземный транспорт в качестве автозаков, чтобы меньше привлекать внимание протестующих.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков. Сообщалось об одном погибшем, но информация пока официально не подтверждена. 10 августа столкновения между милицией и протестующими против результатов президентских выборов возобновились.