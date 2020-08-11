В ВОЗ заявили о зеленых ростках надежды в пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в ситуации с распространением коронавируса в мире появились проблески надежды. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает ТАСС.

По словам Гебреисуса, многие люди скорбят из-за пандемии и считают, что это тяжелый момент для всех жителей Земли. «Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», — обнадежил он.

При этом позитивный исход ситуации возможен, несмотря на скорое преодоление коронавирусом очередных круглых показателех заболеваемости и смертности. Так, по данным специалиста, на этой неделе число случаев заражений достигнет 20 миллионов, а умерших — 750 тысяч.

Ранее гендиректор организации назвал пример борьбы с коронавирусом. «Некоторые страны в регионе реки Меконг, а также Новая Зеландия, Руанда и многие островные государства в Карибском море и Тихом океане смогли пресечь вирус на раннем этапе распространения», — отметил он.

По данным на 11 августа, в мире насчитывается более 19,9 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 732 тысяч скончались, еще 12,1 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.