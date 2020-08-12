Озера Арктики оказались загрязнены токсичными веществами

Российские ученые изучили качество и состав вод в малых озерах арктических территорий и обнаружили в них повышенное содержание загрязняющих веществ, сообщает The Arctic.

Научные работники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН собрали пробы вод из 99 малых озер тундры и лесотундры Кольского региона в Европейской части России, Норильского района в Восточной Сибири и Ямало-Ненецкого округа в Западной.

Анализ образцов показал, что в Норильском районе самые высокие значения по содержанию в воде различных металлов и других токсичных и загрязняющих элементов. В местных водоемах было много никеля, ванадия, меди, рения, кадмия, молибдена, сурьмы. В Ямало-Ненецком округе воды богаты свинцом, мышьяком, сурьмой, ванадием, особенно насыщены молибденом. В Кольском районе обнаружены высокие объемы промышленных загрязнителей — кадмия, мышьяка, никеля, сурьмы и селена.

По мнению исследователей, основной причиной загрязнения воды стали дымовые выбросы от медно-никелевых плавилен, нефтегазовых месторождений, горно-металлургических комбинатов и других крупных предприятий.

Хотя содержание указанных токсинов не превышало нормальных значений, исследователи выявили глобальную тенденцию их увеличения в водах арктических регионов. Эти химикаты имеют свойство накапливаться в организме и оказывать токсическое действие.

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