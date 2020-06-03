Лесные пожары в Сибири повлияли на моря Арктики

Лесные пожары влияют на состав вод рек, которые впадают в моря Арктики. Об этом говорится в совместном исследовании американских и российских ученых, опубликованном в журнале Scientific reports.

Научные сотрудники впервые изучили химический состав малых рек Эвенкии в районе вечной мерзлоты, протекающие через лиственные леса. Полученные за несколько лет данные показали, что после лесных пожаров изменяется молекулярный состав речных вод, увеличиваются концентрации неорганических форм азота, а растворенного органического углерода — снижаются.

По предварительным прогнозам, в ближайшие несколько десятилетий пожары будут чаще и интенсивнее, что приведет к росту количества азота в реках Сибири и снижению количества поступающего из лесных экосистем углерода. Эти изменения повлияют как на руки, так и на моря акватории Северного Ледовитого океана. «Подобные изменения химического состава речных вод северных территорий чреваты перестройками в структуре сообществ водных организмов», — говорится в тексте.

Исследование показало, что примерно полвека требуется для восстановления прежних концентраций веществ в воде. Именно за такой срок в лиственничных лесах заново формируется органический слой на поверхности почвы, из которого реки Сибири получаются растворенную органику.

В статье уточняется, что снижение количества органического вещества в воде — это положительное явление, но последствия от увеличения концентрации нитратов оказываются сложнее. Это может как ухудшить качество воды, так и привести к росту продуктивности водоемов.

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