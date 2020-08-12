Авиакомпании сообщили о резком росте стоимости керосина

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) совместно с ФАС и Минэнерго сообщила о резком росте стоимости авиационного керосина. Соответствующее письмо направлено в Министерство транспорта, его текст опубликован на сайте ассоциаций.

Как заявили в АЭВТ, цены на топливо в российских аэропортах увеличились на предстоящий период август-сентябрь 2020 года. В частности, в аэропорте Кольцово (Екатеринбург) повышение составило 62,1 процента, в Домодедово (Москва) — 33,4 процента, в Жуковском (Москва) — 36 процентов.

Кроме того, керосин подорожал в Санкт-Петербурге (на 18 процентов), Владивостоке (20,4 процента), Благовещенске (21,1 процент), Иркутске (28,1 процентов) Краснодаре (48,4 процента) и Красноярске (48,6 процентов).

Министерство транспорта попросили проверить обоснованность резкого скачка стоимости керосина. В письме говорится, что рост цен нивелирует все меры правительства и компаний по преодолению кризиса и поддержанию спроса в авиационной отрасли. Там подчеркнули, что удорожание авиатоплива приведет к ростy стоимости воздушных перевозок для потребителей.