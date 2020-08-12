Падению прибыли российского бизнеса нашли объяснение

К падению прибыли российского бизнеса привела не только пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения, но и общие изменения в мире. Такое объяснение дал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что от пандемии пострадали гостиницы, общепит, здравоохранение и развлекательный бизнес, а из-за изменений мировой конъюнктуры — оптовая торговля природным газом, металлургия и производство удобрений. Однако, по словам Титова, сильнейшего обвала на рынке все-таки получилось избежать за счет программы государственной поддержки. «Но, конечно же, она не стала панацеей и не заменила частному бизнесу ту прибыль, которой он лишился», — признал омбудсмен.

Ранее аналитики FinExpertiza объявили, что совокупная прибыль российского бизнеса с марта по май этого года сократилась на 67 процентов. Это стало максимальным падением за 16 лет. До этого худший показатель наблюдался в 2017 году, когда прибыль российских компаний упала на 28 процентов.