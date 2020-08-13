Возможный вице-президент Байдена поверила в обвинения в его адрес

Сенатор Камала Харрис, выбранная в качестве возможного будущего вице-президента кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом, поверила в прозвучавшие в его адрес обвинения в домогательстве — однако сейчас замалчивает это противоречие и сглаживает углы. На это обратило внимание издание New York Post.

Колумнистка Бетани Мандел напомнила, что Харрис отметилась активной поддержкой движения MeToo и призывами верить женщинам, обвинявшим в сексуальном насилии республиканцев — политических противников ее партии. Она обсуждала и подобные обвинения в адрес Байдена, при чем занимала такую же позицию: поддерживала предполагаемых жертв и их право высказываться.

Однако после того, как она вышла из президентской гонки и кандидатом от демократов стал именно Байден, она стала «сдавать назад». Автор заметки указывает, что в апрельском интервью, посвященном этому вопросу, Харрис подчеркивала, что знает Байдена как человека, «действительно боровшегося за права женщин», и заявляла, что для нее будет честью работать вместе с ним.

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Как подчеркивает Мандел, у этой перемены может быть два объяснения. Харрис, по ее мнению, либо изначально не верила в обвинения в адрес кандидата от демократов, однако зарабатывала политические очки, присоединяясь к ним, либо все же доверяет предполагаемой жертве его домогательств, но ее позиция по поводу защиты женщин вовсе не настолько сильна, как она заявляет, и не мешает ей работать в одной команде с насильником.

11 августа Джо Байден сообщил, что выбрал сенатора Харрис в качестве кандидата в вице-президенты. По его словам, она «бесстрашный боец за маленького человека» и один из лучших государственных служащих страны.

Камала Харрис — сенатор от штата Калифорния с 2017 года. До этого с 2011-го занимала пост генерального прокурора Калифорнии. Харрис является дочерью выходца с Ямайки и уроженки Индии. Она стала первой чернокожей женщиной, которая выдвигается на пост вице-президента США.

В апреле 2020 года сотрудница сената Тара Рид публично обвинила бывшего вице-президента США в сексуальных домогательствах, которые, по ее словам, произошли в 1993 году. Женщина утверждает, что около 30 лет назад политик, занимавший на тот момент пост сенатора от штата Делавэр, в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Байден отверг все обвинения и заявил, что ничего подобного никогда не происходило.