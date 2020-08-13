Популярную школьную прическу признали опасной

Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала об опасности популярной школьной прически в беседе с радио Sputnik.

Специалист заявила, что родители могут нанести вред девочкам, заплетая им слишком тугие косички. «Волосы растут группами из волосяных фолликул, постоянное стягивание, натяжение приводит к травме, фолликул уходит в фазу покоя и может произойти его атрофия», — пояснила Нагайцева. Она добавила, что это может привести к тракционной алопеции.

Трихолог подчеркнула, что из-за длительного натяжения волосы начинают редеть на определенных участках головы. Врач предупредила, что данная форма алопеции не лечится терапевтическим путем. По ее словам, единственным способом восстановления является хирургическая трансплантация волос.

Нагайцева порекомендовала распускать волосы ребенка после школы и на ночь, либо заплетать в свободную легкую косу.

Ранее педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус назвал опасность антисептиков для школьников. По его словам, главная опасность состоит в том, что ученикам придется применять их очень часто, а это ведет к высушиванию кожи рук. В связи с этим ученые советуют как детям, так и взрослым не применять антисептики каждые 15 минут. Их необходимо использовать только после контакта с потенциально опасной поверхностью, например, дверной ручки.

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