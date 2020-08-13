Суд повторно оправдал россиянина за насилие над полуторагодовалой дочерью

В Татарстане суд вновь оправдал местного жителя по статье о насилии над полуторагодовалой дочерью, приговорив к исправительным работам за причинение легкого вреда здоровью. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.

Мужчину признали виновным лишь по статье о причинении легкого вреда здоровью, за что назначили наказание в виде восьми месяцев исправительных работ.

Гособвинитель намерен обжаловать решение суда.

27 октября 2019 года обвиняемый остался дома с тремя детьми, младшей из которых было на тот момент 1,5 года, а жена ушла на работу. Поздним вечером он позвонил ей и рассказал о кровотечении у дочери. Девочку госпитализировали, и в больнице гинеколог обнаружил у нее характерные после сексуального насилия травмы. Медики сообщили о пострадавшей в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего»). Отца девочки отправили под домашний арест. На следствии он заявил, что при смене подгузника случайно причинил дочке травмы.

Уже на суде мужчина изменил показания и объяснил, что был сильно разозлен из-за ссоры с женой и таким способом сорвал зло на ребенке. «Просто психанул», — говорил обвиняемый. 26 июня суд оправдал его и освободил из-под стражи в зале суда.

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