Подмосковный мед проверили на безопасность

Ветеринарные специалисты проверили санитарное состояние пасек подмосковных фермерских хозяйств и меда на безопасность, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 14 августа.

По его словам, на территории области зарегистрировано 436 пасек. Все их

осмотрели эксперты, также были отобраны пробы для проведения лабораторных испытаний с целью исключения болезней пчел. При необходимости сотрудники госветслужбы проводили дезинфекцию, пояснил министр.

«По результатам обследования и лабораторных испытаний, владельцу выдан паспорт пасеки, а сама пасека включена в специальный онлайн-реестр», — рассказал Разин.

Увидеть наличие сертификатов безопасности на продукцию жители могут на

интерактивной карте «Здоровая ферма».

Ранее Разин сообщил, что мед фермера из городского округа Егорьевск занял третье место по уровню качества, всего эксперты проверили 46 российских торговых марок.