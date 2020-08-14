Подмосковье стало лидером по производству мороженого

Подмосковье занимает лидирующие позиции среди российских регионов Центрального федерального округа по производству мороженого, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 14 августа.

«Всего в России по итогам первого полугодия произведено 302,5 тысячи тонн мороженого, а в Подмосковье за это же время — более 89 тысячи тонн. То есть порядка 30 процентов мороженого в стране производит Московская область», — сказал Разин.

По словам министра, только за летние месяцы два крупных подмосковных предприятия запусти новые производственные линии, что позволило существенно увеличить объемы производства.

«По доле экспорта этого продукта на сегодняшний день область находится на 6 месте среди субъектов РФ», — отметил министр.

Крупнейшими производителями мороженого в области являются такие предприятия, как «Чистая Линия», «Фронери Рус», «Лагуна Койл», «Дмитровский молочный завод».