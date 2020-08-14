Названа опасность помидоров для некоторых людей

Диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала несколько групп людей, которым не рекомендуется есть помидоры. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, томаты опасны для людей, которые страдают от гастрита и язвенных заболеваний. Причина этому — большое количество органических кислот в помидорах. Также томаты противопоказаны аллергикам, так как плод стимулирует в организме выброс гистамина — медиатора, запускающего процесс аллергии.

Круглова отметила, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта лучше не есть свежие помидоры. Она подчеркнула, что термически обработанные томаты гораздо полезнее.

Дело в том, что в таком виде они содержат больше ликопина — это антиоксидант, защищающий от онкологии, также он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Можно отварить овощ или потушить непродолжительное время (минут десять) на медленном огне. Однако надо иметь в виду: при обработке снижается содержание витамина С. Поэтому самый оптимальный вариант — поочередно использовать оба варианта Наталья Круглова Диетолог

Диетолог посоветовала есть поменьше томатных соусов из магазинов, так как в них добавляют сахар, усилители вкуса и острые специи. Все это может вызвать раздражение или отеки, особенно у людей с проблемами с желудком.

Ранее главный диетолог министерства здравоохранения Краснодарского края Лейла Кадырова назвала несколько групп людей, которым не рекомендуется есть грибы. По словам эксперта, дикорастущие грибы ни в коем случае не следует давать детям до пяти-шести лет. Также продукт противопоказан людям с непереносимостью трегалозы — особого вида сахаров.