Более 400 ингаляторов закупили для подмосковных больниц

В больницы Московской области за последние несколько месяцев привезли 443 ингалятора для лечения органов дыхания, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее слова приводит РИАМО.

«Качество оказания медицинской помощи напрямую связано с техническим оснащением медорганизации, поэтому мы продолжаем закупать в наши учреждения современное медоборудование», — сказала она.

По словам министра, новые ингаляторы поставлены в 46 больниц Подмосковья. Стригункова уточнила, что их применяют для осуществления ингаляционной терапии больным пневмонией, трахеитом, ларингитом, бронхитом.

Медицинскую технику уже начали использовать для оказания помощи пациентам, говорится в сообщении.