В Турции заявили о последствиях для США в случае вмешательства в дела Эрдогана

Представитель турецкого лидера Ибрагим Калын прокомментировал заявление потенциального кандидата на пост президента США Джо Байдена о поддержке турецкой оппозиции. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter Калына.

В декабре прошлого года Байден дал интервью газете The New York Times, где сказал, что в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана следует занять «абсолютно другую позицию», продемонстрировав свою поддержку оппозиционному руководству.

Видеозапись встречи стала популярной в турецком сегменте Twitter 15 августа. Уже в воскресенье ответ на это интервью опубликовал представитель Эрдогана. Калын заявил, что отношение Байдена к Турции строится на невежестве, высокомерии и лицемерии, а попытка вмешаться в дела Турции отразится на США. «Дни, когда Турции отдавали приказы, закончились. Но если вы все еще думаете, что у вас это получится, то можете попробовать. Вы за это заплатите», — написал Калын.

Ранее Байден отреагировал на протесты в Белоруссии, напомнив, что демократия строится на концепции, согласно которой граждане имеют право избирать своих лидеров и иметь влияние на будущее своей страны. Он также отметил, что после «авторитарного режима Александра Лукашенко в течение последних 26 лет» граждане Белоруссии требуют, чтобы их голоса были услышаны.