Россияне использовали суды для незаконного вывода миллиардов рублей за границу

В Москве полицейские раскрыли схему незаконного вывода миллиардов рублей за рубеж с помощью фиктивных задолженностей. Об этом в понедельник, 17 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Представитель якобы пострадавшей фирмы обращался в суд с иском о взыскании долга у второй подконтрольной злоумышленникам организации. После вынесения судебного решения деньги с банковского счета должника списывались на счет Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Затем истец обращался к ним с заявлением, в котором просил перечислить сумму на счет его фирмы, зарегистрированной за границей, и выводил деньги.

Как уточнила Волк, при обыске в офисах и квартирах фигурантов дела были изъяты электронные ключи системы «банк-клиент», печати более чем 200 фирм и документы, имеющие доказательное значение для возбужденного по данному факту уголовного дела.

Двое участников группы находятся под домашним арестом, еще двое — под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что Центробанк раскрыл самые популярные методы вывода денег из России. В 2017 году для этого чаще всего использовались операции авансирования импорта товаров, переводы по сделкам с услугами и переводы по документам Федеральной службы судебных приставов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru