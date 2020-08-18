Родственники погибшего в ДТП с участием Ефремова оказались полицейскими

Родственники погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова оказались сотрудниками полиции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ,

Вдова Сергея Захарова Маргарита является майором МВД в запасе, но продолжает работать в отделе полиции в Рязани гражданской служащей. Сын погибшего Валерий служит в правоохранительных органах с 2014 года.

18 августа они выступили в суде. Вдова назвала актера убийцей и попросила суд назначить ему справедливое наказание в соответствии с Уголовным кодексом. Сын Захарова настаивает на максимально жестком наказании для Ефремова.

Родственники заявили к подсудимому иск на символическую сумму в один рубль.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал. Его отправили под домашний арест до января 2021 года.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



