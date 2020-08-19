Расстрелявшего соседей американца нашли в лесу со свастикой на лбу

Жителя американского штата Техас, которого подозревают в убийстве троих соседей, нашли и арестовали полицейские. Мужчина прятался с оружием в близлежащем лесу, при этом на лбу у него была нарисована свастика, сообщает местное отделение телеканала ABC 13.

Предполагаемого убийцу зовут Майкл Веттштейн, ему 60 лет. Сообщается, что убийства произошли на почве конфликтов из-за собак. Как сообщают жители округа Либерти, где жили погибшие, Веттштейну часто казалось, что собаки соседей угрожают его собакам. Его порой замечали бродящим по сельской местности без особой цели с оружием в руках.

После ссоры он застрелил двух соседей, затем доехал до следующего дома и убил еще одного мужчину, а потом напал еще на двоих на их территории и ранил их, но они выжили и были госпитализированы.

Полицейские, расследовавшие убийство, обнаружили Веттшейна в лесу неподалеку от его дома. С собой у него была использованная при атаке на соседей штурмовая винтовка, а также дробовик — но отстреливаться он не стал и сдался. В момент ареста на лбу у него была изображена свастика.

Никакого более серьезного мотива для нападения, чем собаки, следствие пока что не выявило. Неясно и значение нацистского символа на лбу у нападавшего.