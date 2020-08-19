Найден один из идеальных пляжей Крыма

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Отдыхающий в Крыму российский турист нашел один из идеальных местных пляжей и снял его на видео. Ролик он опубликовал в своем Instagram.

На видеозаписи запечатлен пляж Васили, расположенный в Василевой балке, к западу от Балаклавской бухты. Видно, что вода здесь чистая и прозрачная, а прибрежная территория оборудована всем необходимым.

«Вот они где находятся, идеальные пляжи Крыма! С отличным видом, с прозрачнейшей водой», — прокомментировал автор видео и подчеркнул, что это лучший из всех крымских пляжей, которые он видел. По его словам, зона отдыха находится в пяти минутах езды на катере или получаса пешком от Балаклавы.

Ранее сообщалось, что российский певец Дима Билан побывал на гастролях в Крыму и возмутился количеством мусора в Черном море. На размещенных в сети кадрах было видно, как он купается и со словами «там килограммы пластика, килограммы боли и рыбки обездоленные» достает из воды упаковку от мороженого.

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