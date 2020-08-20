В России приступили к новому этапу запуска международных рейсов

В России приступили к новому этапу запуска рейсов за границу — перелеты могут возобновить еще из трех городов страны. Об этом в четверг, 20 августа, сообщает TourDom.ru со ссылкой на информированный источник.

По данным портала, Росавиация подготовила телеграмму для авиакомпаний, где говорится о пополнении списка аэропортов, из которых в ближайшее время будут разрешены вылеты.

«В соответствии с решением правительства в перечень пунктов (...), из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Казань, Калининград, Новосибирск», — уточняется в письме.

Телеграмма датирована 20 августа. Официального подтверждения информации портала пока нет.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

Решение о приостановке авиасообщения было принято Россией в конце марта из-за распространения коронавируса. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.

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