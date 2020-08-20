Российский онколог назвал наиболее подверженные раку органы

Больше всего раку подвержены молочные железы женщин, кожа со злокачественными опухолями, толстая и прямая кишка и также предстательная железа. Такие органы перечислил заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов, передает «Говорит Москва».

По словам Титова, если опухоль выявить на ранней стадии, когда она маленького размера и без метастазов, при лечении от нее можно полностью избавиться в 80-90 процентов случаев. Иногда пациентам проводят органосохранную операцию, а лучевая или дополнительная химиотерапия требуются не всегда.

Специалист также опроверг версию о том, что онкологические заболевания помолодели. По его словам, это на 90 процентов приобретенная болезнь и чаще она встречается у пожилых людей. Рак может быть и у детей, и у молодежи, но реже, чем у пожилых.

5 августа главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что женщинам надо сдавать анализы на рак шейки матки с 28 лет. После 40 лет всем, независимо от пола, необходимо исследовать содержимое кишечника на скрытую кровь — он позволит выявить рак желудка и кишечника на ранних стадиях.