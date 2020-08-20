Власти Подмосковья отменили режим самоизоляции для пожилых граждан

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболевания. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 20 июля.

Режим самоизоляции для пожилых граждан, введенный в связи с распространением коронавируса, прекращает действовать с 24 августа. С этого дня они смогут беспрепятственно выходить на улицу.

Большая часть ограничительных мер была отменена в регионе в прошлом месяце. В частности, заработали кафе и рестораны, бани, парикмахерские, салоны красоты, храмы и церкви. В конце июня были отменены ограничения на работу торговых центров, предприятий сферы услуг и всех магазинов. Открылись музеи, выставочные залы, зоо- и этнопарки.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и хронических больных сделали обязательным в региона 26 марта.

С начала пандемии коронавирус был выявлен у более 66,5 тысячи жителей Подмосковья.