Свыше 800 выпускников подмосковных школ сдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Ее цитирует РИАМО в четверг, 20 августа.

«По результатам основного и дополнительного периодов ЕГЭ в регионе 805 стобалльных результатов, среди них 200 баллов набрали 48 человек и четыре выпускницы набрали 300 баллов сразу по трем предметам», — сказала она.

Министр отметила, что результаты говорят о высоком уровне подготовки в школах региона. Каклюгина поблагодарила учителей и напомнила о денежных выплатах в размере 100 тысяч рублей, которые получат 542 педагога и ученики, набравшие сто баллов по двум и более предметам.

По ее словам, показатели этого года практически вдвое больше прошлогодних — в прошлом году стобалльный результат получили 486 выпускников.

В Подмосковье в сдаче ЕГЭ в это году приняли участие более 36 тысяч школьников.