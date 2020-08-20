Воробьев проверил благоустройство Серпухова

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил благоустройство привокзальной площади в Серпухове, проект реализуется в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 20 августа.

«Серпухов меняется. Жители видят, что ведется благоустройство, появляются новые места для туристов, где можно покушать, увидеть и узнать много интересного в этом древнем городе», — сказал губернатор.

По его словам, город должен стать центром притяжения для туристов. Воробьеву также доложили о благоустройстве площади Ленина. В частности, площадь планируется расширить, а также организовать прогулочную зону, установить игровые площадки и теневые навесы.

На привокзальной площади сформированы две пешеходные зоны, вокруг —ландшафтные группы из кустарников и деревьев. В рамках проекта также сделаны водоотведение, новые остановочные павильоны, парковки, полностью реорганизована схема движения автотранспорта. В сентябре запланировано открытие туристско-информационного центра.

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