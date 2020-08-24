Главный тренер «Интера» лишился 30 миллионов евро из-за мошенников

Главный тренер итальянского «Интера» Антонио Конте лишился 30 миллионов евро из-за мошенников. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации издания, в 2017 году тренер инвестировал 30,6 миллиона евро в проект финансиста Массимо Бочиккио и ожидал вывода средств в июне 2020 года, но этого не произошло. Следователи выяснили, что документы сфальфисицировали. Кроме Конте от действий мошенников пострадали еще семь человек.

Конте был уволен из английского «Челси» летом 2018 года, в мае 2019-го он подписал контракт с «Интером». Под его руководством миланцы завоевали серебро чемпионата Италии и дошли до финала Лиги Европы.

Летом 2020-го главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско стал жертвой мошенников. Представившийся сотрудником красно-белых злоумышленник попросил Тедеско перевести 250 тысяч рублей на срочное лечение родственника, и тренер согласился.