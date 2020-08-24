«Ночь пожирателей рекламы» станет первой мировой премьерой после карантина

В Москве в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате 28 августа пройдет мировая премьера «Ночи пожирателей рекламы — 2020», первая после введенного из-за коронавируса карантина. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Зрители шестичасового шоу увидят 400 рекламных роликов. Программа «Ночи пожирателей рекламы» будет традиционно состоять из нескольких сегментов: в каждый из них входят видео, объединенные общей идеей.

В программах «Ночи» регулярно появляются ретро-шедевры, социальная реклама, а также ролики, примечательные юмором и эротизмом.

«Ночь пожирателей рекламы» — международное киношоу, во время которого рекламные ролики транслируют в кинотеатрах в качестве произведений искусства. Проект, придуманный Жаном Мари Бурсико, зародился в 1981 году.

Для первого показа он смонтировал в одну ленту ролики, снятые с 1935 по 1981 год, а затем продемонстрировал их на большом экране в ночное время. В настоящее время «Ночь пожирателей рекламы» проходит в нескольких десятках стран.

Билеты можно приобрести по ссылке.