Названа идеальная легкая закуска для утоления голода

Главный диетолог Краснодарского края Лейла Кадырова назвала продукты, которыми лучше утолять голод в перерывах между полноценными приемами пищи. Об этом пишет «Российская газета».

По мнению эксперта, идеальная легкая закуска — это стакан йогурта или овощи и фрукты, причем подходят и сухофрукты. Также допустимо есть орехи, однако Кадырова предупреждает, что нужно следить за их количеством. «Орехи есть каждый день не советую, — отметила она. — Лучше через день, но не более 30-40 граммов».

Также диетолог коснулась темы выбора молочных продуктов: по ее словам, не следует покупать молоко жирнее 3,2 процента, жирность сметаны не должна превышать 20 процентов, а творога — пяти процентов. В то же время она не рекомендует употреблять и полностью обезжиренные продукты.

Ранее диетолог Альфред Богданов рассказал о рецепте идеального ужина. Наиболее рациональным считается вечерний прием пищи из рыбы и овощей, мяса и овощей или курицы и овощей. Также допустимо ужинать молочными и творожными продуктами.