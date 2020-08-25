Компьютер с российским процессором «Байкал» оценили в 150 тысяч рублей

Российская компания «Эдельвейс» выпустила моноблок, базирующийся на процессоре Baikal-M. Об этом в разговоре с изданием CNews рассказал представитель компании.

Моноблочный компьютер с сенсорным дисплеем имеет российский процессор Baikal-M. Устройство получило IPS-экран с диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD, набор интерфейсов ввода-вывода, включающие разъемы USB 2.0 и 3.0, оптический порт S/PDIF и единый порт для наушников и микрофона. В целях защиты от скрытого видеонаблюдения веб-камера может быть скрыта внутри корпуса. Компьютер поддерживает до 64 гигабайт оперативной памяти DDR4, слоты расширения M.2 M key (PCIe 3.0 x 4) для NVME SSD.

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По словам исполнительного директора компании «Эдельвейс» Александра Грищенкова, на данный момент модель представлена в виде инженерных образцов. Компьютер оценили в 150 тысяч рублей, цена может варьироваться в зависимости от комплектации. Грищенков подчеркнул, что потенциальными покупателями устройства являются компании, для которых важна технологическая независимость. Информация о потенциальных заказчиках не разглашается.

Также представитель компании добавил, что продукт передан на тестирование различным организациям, далее будет сформирован объем тиража промышленной партии. «Это новый шаг к импортозамещению вычислительной техники, ориентированной на массовый рынок ИТ-оборудования», — подытожил Александр Грищенков.

По информации CNews, выпущенный компьютер является первым завершенным ПК, базирующимся на процессоре Baikal-M. Журналисты также выяснили, что в ближайшее время свои решения представят российские компании Depo и 3Logic. Ориентировочно презентация состоится на форуме «Армия 2020», который открылся 23 августа в Подмосковье.