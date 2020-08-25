Власти Подмосковья рассказали об объемах производства сыра

Подмосковье является крупнейшим изготовителем сыра в России и в этой отрасли занимает второе место, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 25 августа.

«Объем производства сыров и сырных продуктов за первое полугодие в регионе составил 29,5 тысячи тонн», — сообщил он.

Министр выразил надежду на то, что после запуска в Дмитровском городском округе сырного кластера региона выйдет на первое место.

«Подмосковье меньше чем на четыре тысячи тонн отстает от Алтайского края — лидера по производству сыра. У нас есть все шансы опередить коллег», — сказал Разин.

В Московской области производят более 200 видов и сортов сыра.

Продукцию местных фермеров можно будет продегустировать и приобрести 27-30 августа на фестивале «Сыр. Пир. Мир» в Истре.

В прошлом году в регионе было произведено 63,3 тысячи тонн сыра.