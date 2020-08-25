В России предложили доверить обследование пациентов искусственному интеллекту

Минэкономразвития России совместно с АНО «Цифровая экономика» разработали законопроект, предлагающий доверить искусственному интеллекту (ИИ) оценивать риски и вероятность заболеваний, распознавать врачебные тексты и дистанционно обследовать и оценивать состояние пациентов. Об этом во вторник, 25 августа, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Законопроект дополняет уже принятый закон о «регуляторных песочницах» — режиме, который позволяет локально протестировать новые разработки, пока не прописанные в законодательстве. Документ будет регулировать использование искусственного интеллекта при принятии врачебных решений. Согласно пояснительной записке, «медицинское изделие с ИИ так или иначе будет работать с массивом данных пациентов (результаты анализов и иных тестов, жалобы и т.п.). Ввиду этого разработчикам таких изделий необходим доступ к данным пациентов».

В ближайшее время Минэкономразвития направит законопроект в правительство. Если кабинет министров его одобрит, документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму, пишет издание.

Ранее в АНО «Цифровая экономика» сообщили, что около 33 тысяч россиян смогут получить новые цифровые профессии, пройдя бесплатное обучение на базе Университета 2035. Принять участие в программе смогут жители всех 85 регионов страны. Для участников будет доступно обучение по одному из 22 сквозных направлений, в том числе программированию и созданию ИТ продуктов, искусственному интеллекту, промышленному дизайну и 3D моделированию.