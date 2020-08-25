Устаревший смартфон Huawei неожиданно обновился

Huawei впервые обновила смартфон пятилетней давности. О появлении апдейта Android для выпущенного в 2015 году аппарата сообщает издание GizmoChina.

Актуальное обновление Android получил смартфон Huawei Mate 8. Новая прошивка предназначена для девайса под номером NXT-AL10, который продавался для китайского рынка. Файлы обновления весят 222 мегабайта. Апдейт обновляет гаджет до выпущенной в 2017 году Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Сообщается, что в ближайшее время соответствующую прошивку получат и глобальные версии Mate 8.

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Журналисты издания отметили, что это, вероятно, первый в истории случай, когда выпущенный пять лет назад устаревший смартфон получает обновление. По их словам, системный апдейт был неожиданным, так как обычно производители смартфонов не поддерживают свои устройства в течении такого длительного периода времени.

Mate 8 от Huawei был представлен в ноябре 2015 года. Аппарат получил 6-дюймовый IPS-экран, чип Kirin 950, до четырех гигабайт оперативной и до 64 гигабайт встроенной памяти. Устройство имеет одинарную основную камеру разрешением 16 мегапикселей и аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов. На момент появления в продаже Huawei Mate 8 поставлялся с Android 6.0 Marshmallow.

В конце августа администрация президента США Дональда Трампа объявила об ужесточении санкций в отношении Huawei. Новые ограничения затрудняют контакты китайской корпорации с иностранными компаниями, использующих в производстве американские технологии. Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года.