Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал бороться с коронавирусом в стране. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он призвал Трудовую партию Кореи противодействовать распространению инфекции. Ким Чен Ын также подчеркнул, что нужно принимать активные меры «с привлечением всей партии и общества», а также постараться устранить «некоторые недостатки», чтобы предотвратить массовые заражения вирусом.

При этом, согласно официальной статистике Северной Кореи, в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Подозрение на наличие инфекции выявили только у одного человека, который приехал со стороны Южной Кореи и находился в городе Кэсон.

В конце марта сообщалось, что КНДР тайно попросила о помощи в борьбе с эпидемией. Отмечалось, что Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфекции.

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