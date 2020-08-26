Власти Подмосковья рассказали о реализации новых инвестпроектов

Инвестпроекты на общую сумму в 2,7 миллиарда рублей привлекла подмосковная особая экономическая зона в первом полугодии, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 26 августа.

По ее словам, пять проектов будут реализовываться в ОЭЗ «Дубна». «Несмотря на сложный экономический период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, ОЭЗ "Дубна" сохраняет высокой инвестиционный потенциал», — отметила она.

Так, две компании планируют построить собственные производственные объекты на территории ОЭЗ, еще три инвестора — арендовать готовые помещения. Всего будет создано более 150 рабочих мест, уточнила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности привлечения новых инвестиций после выхода региона из режима самоизоляции, который повлиял на экономические показатели области. Он напомнил, что в регионе реализуется так называемый золотой стандарт взаимодействия с инвесторами, в рамках которого предоставляются налоговые преференции.