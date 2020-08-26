Третьяковскую галерею затопило

В Москве затопило здание Третьяковской галереи, которое находится на Крымском Валу. Об этом сообщает издание Baza.

Причиной стал сильный дождь в столице, из-за чего в музее начала протекать крыша. В настоящее время сотрудники пытаются спасти экспонаты от повреждений и выводят посетителей.

«Все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения», — прокомментировали в пресс-службе. Специалисты галереи пообещали, что те, кому пришлось покинуть музей, получат бесплатные билеты для посещения в любой другой день.

В данном корпусе галереи находится постоянная экспозиция российского искусства ХХ века. Здесь представлены такие направления, как авангард, социалистический реализм, искусство «сурового стиля» и «андеграунда», а также новейшие течения.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru