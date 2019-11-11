Третьяковская галерея объяснила россиянкам правила кормления грудью

Третьяковская галерея на своей странице в Instagram объяснила россиянкам, которые кормят грудью, где это можно сделать на территории музея. В галерее отметили, что сожалеют об инциденте с посетительницей, которую выгнали за кормление грудью, и добавили, что после происшествия дополнительно проинструктировали сотрудников.

Так, покормить ребенка можно в рекреационной зоне возле лекционного зала в главном корпусе, а также в инженерном корпусе. Отмечается, что в Новой Третьяковке кормление разрешено на втором этаже возле зарядной станции. В сообщении также сказано, что женщины, которым надо покормить ребенка грудью во время просмотра экспозииций, могут «присесть на любую скамеечку, расположенную в зале».

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Сотрудники музея напомнили, что для посетителей с колясками есть подробные маршруты, с которыми можно ознакомиться на сайте, а также лифты и пандусы. Также отмечается, что женские туалеты во всех зданиях оборудованы пеленальными столиками.

Ранее посетительница Третьяковской галереи Полина Хлынова пожаловалась на то, что ей пришлось покинуть музей после замечания смотрительницы о недопустимости кормления грудью в выставочном зале. Женщина рассказала, что ее сын устал и стал капризничать, поэтому она на ходу начала кормить его грудью. Она отметила, что при кормлении в публичных местах старается не мешать окружающим и использует специальный капюшон на рюкзаке, который скрывает голову ребенка. Несмотря на это, смотрительница галереи попросила ее покинуть зал, объяснив, что работников за это якобы наказывают.

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