На художницу завели дело из-за клипа Alai Oli «Зачем ты под черного легла?»

На 29-летнюю художницу из Екатеринбурга Полину Гузееву завели административное дел об экстремизме за репост клипа группы Alai Oli на песню «Зачем ты под черного легла?» Об этом сообщает портал E1.

Выяснилось, что в 2016 году ироничная композиция, высмеивающая расистские предрассудки, попала в Федеральный список экстремистских материалов.

«24 августа мне позвонили с незнакомого номера и сказали, что на меня заведено дело. Не уголовное, а административное, но все равно я должна пройти эти этапы, и сегодня мне сказали, что, скорее всего, будет штраф. Размер — от 1000 до 3000 рублей. Но я сказала им, что я, в принципе, безработный человек. У меня нет бюджета на какие-то такие вещи», — рассказала Гузеева.

Актеры, снимавшиеся в клипе на песню Alai Oli записали и опубликовали на YouTube обращение в поддержку художницы. Они объяснили, что композиция и музыкальное видео носили ироничный характер. Лидер Alai Oli Ольга Маркес назвала происходящее беспределом.

Клип был снят в 2009 году. В композиции, записанной на мотив песни группы «Кино» «Когда твоя девушка больна», лирический герой стыдит девушку, которая начала встречаться с темнокожим мужчиной, утверждая, что она «испортила чистую, белую кровь».

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