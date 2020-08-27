Горящая бутылка пролетела в паре сантиметров от россиянки и попала на видео

В Краснодаре подростки сбросили из окна жилого дома горящую бутылку растворителя. Произошедшее попало на видео, его публикует телеканал «360».

На кадрах видно, что бутылка падает сверху на автомобиль, едва не задев проходящую на расстоянии в пару сантиметров девушку. Она проходит вперед, оглядывается на машину и уходит.

В управлении МВД по Краснодару телеканалу рассказали, что бутылку выбросили из окна дома на улице Героя Аверкиева, 14. Там сообщили, что подростки сначала плевали в прохожих, а затем бросили вниз зажженную бутылку. Пострадал только капот автомобиля. Полицейские добавили, что в ближайшее время установят личности тех, кто сбросил бутылку.

По данным РИА Новости, девушка не обращалась в полицию. Заявление подал владелец поврежденного автомобиля.

В июле в подмосковном Красногорске дети выбросили из окна бутылку, она упала на четырехлетнюю девочку и пробила ей голову. Ребенка прооперировали, почти сразу он смог гулять и разговаривать.