Еврокомиссар ушел в отставку из-за нарушения правил самоизоляции

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган подал прошение об отставке после резонансной истории с нарушением чиновником правил по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает издание The Irish Times.

Хоган публично извинился за несоблюдение правил самоизоляции во время поездки в Ирландию. Он сожалеет о том, что принял участие в массовом мероприятии на территории страны и не прошел двухнедельную самоизоляцию по прибытию в Ирландию. При этом он отметил, что не нарушил ни одного закона, однако в связи со своим статусом должен был более тщательно соблюдать рекомендации по борьбе с заболеванием.

Отмечается, что Хоган представлял в Европейской комиссии Ирландию.

Ранее Еврокомиссия разрешила продажу на территории Евросоюза «Ремдесивира» — первого разработанного для борьбы с коронавирусом препарата. Европейская комиссия предоставила условное разрешение на продажу лекарственного средства на территории Европы «при соблюдении ряда условий», содержание которых не раскрывается.