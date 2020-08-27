Студентка российского вуза ответила на вопрос о повышении стоимости обучения

Стоимость обучения в 2020 году осталась на прежнем уровне, она не повышалась. Об этом рассказала «Ленте.ру» студентка второго курса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана Олеся Калинкова.

«Стоимость обучения сейчас такая же, как и в 2019 году. И мы — те, кто поступил не в этом году, — и первокурсники, все платят за обучение столько же, сколько было в прошлом году. Она не изменилась», — уточнила девушка.

Она добавила, что стоимость обучения может незначительно меняться каждый год, возрастая на несколько процентов в соответствии с уровнем инфляции.

«Да, стоимость обучения обычно не меняется у конкретного студента до конца обучения. Хотя, она может меняться на несколько процентов в соответствии с инфляцией, однако это бывает очень редко. Обычно она остается такая же, какая и была», — сообщила студентка.

Также она рассказала, что обучающиеся на платном отделении могут перевестись на бюджет после двух семестров, закрытых на оценки «хорошо» и «отлично». Еще одно условие — на бюджете должны быть вакантные места.

«Переводятся достаточно часто. Обычно, как раз после двух семестров, начиная со второго курса, ребят начинают переводить на бюджет», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) провел работу, чтобы выявить все случаи, когда российские вузы повышали стоимость обучения. По словам сопредседателя Центрального штаба организации Елены Шмелевой, Министерство науки и высшего образования на основании информации ОНФ оперативно провело переговоры с учредителями таких вузов и приняло меры, чтобы стоимость вернулась в прежние границы.