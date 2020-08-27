Танкер с нефтью протаранил причал в российском порту

В российском Приморске нефтяной танкер протаранил причал в порту и повредил гидротехнические сооружения. Об этом сообщает РБК.

Инцидент произошел 26 августа при отшвартовке от причала судна Nordindependence под флагом Мадейры с грузом нефти. Сейчас танкер задержан на трое суток. За это время планируется определить, нуждается ли причал в ремонте, а также оценить ущерб от повреждений.

В 2016 году греческий танкер Delta Pioneer также врезался в причал порта Приморска. Тогда при швартовке оборвался буксировочный трос и судно навалилось кормой на сооружения причала. Ущерб был оценен в 3,4 миллиарда рублей.

30 декабря 2019 года один из крупнейших круизных лайнеров в мире MSC Grandiosa врезался в бетонный причал. В результате случившегося часть пирса обрушилась в воду, а судно стоимостью 853 миллиона долларов, которое около месяца назад совершило свой первый рейс, получило повреждение корпуса.