Кремль прокомментировал санкции США в отношении российских НИИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал санкции США в отношении российских научно-исследовательских институтов (НИИ). Об этом сообщает ТАСС в четверг, 27 августа.

«Это такое продолжение какой-то санкционной зависимости, это какой-то санкционный театр абсурда», — сказал он, пояснив, что говорит о зависимости американской стороны от политики ограничительных мер.

По его словам, Кремль категорически не приемлет какие-либо заявления о том, что российские организации могут быть причастны к разработке химического и бактериологического оружия. Он допустил, что подобные решения связаны с неконкурентной борьбой.

В частности, США внесли в черный список НИИ Минобороны, который принимал участие в работе над вакциной против коронавируса SARS-CoV-2, а также 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт, 48-е центральные НИИ в Кирове и Сергиевом Посаде, 48-й НИИ в Екатеринбурге. Они не смогут приобретать в США продукцию двойного назначения.

Посол РФ в США Анатолий Антонов накануне раскритиковал решение о внесение институтов в черный список. Он заявил, что Москва намерена получить объяснения от Вашингтона.